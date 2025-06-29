Семак: «Зениту» всегда приятно играть с «Црвеной Звездой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (3:0) в товарищеском матче.

— Не устали играть с «Црвеной Звездой»?

— Нет. Наоборот, приятно. Сейчас сложно говорить о выборе европейских клубов. А это очень качественная команда, которая выступает в еврокубках, играет в хороший агрессивный футбол. Бессменный лидер последних лет в Сербии. Поэтому нам всегда приятно играть с ними.

— Впереди «Сьон». Тоже европейская команда. Удивлены, что удалось договориться?

— Да. Достаточно неожиданно, но мы рады соперникам и командам, которые приезжают к нам в гости. Думаю, они будут довольны нашим гостеприимством и той атмосферой, в которой пройдет матч.

— Нет опасений из-за давления европейской общественности?

— Немного знаю президента «Сьона», думаю, что это человек, который может выдержать любое давление. Но тем не менее, ничего нельзя гарантировать. Но мы ждем и будем готовиться.

«Зенит» проведет следующий матч 3 июля против махачкалинского «Динамо». 9 июля команда из Санкт-Петербурга встретится с «Сьоном».