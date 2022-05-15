Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:48

Семак: «Рад, что добились ничьей со «Спартаком»

Семак заявил, что матч со «Спартаком» сложился тяжело
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Читать «СЭ» в

Главный тренер Зенита Сергей Семак после матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1) отметил, что доволен результатом. По его словам, встреча сложилась тяжело.

— Тяжело сложилась игра. В первом тайме контролировали игру, недостаточно остроты в заключительной фазе. После перерыва пропустили довольно быстро, пришлось взламывать оборону соперника, — отметил Семак. - «Спартак» хорошо пользовался зонами, были достаточно опасные контратаки. Рад, что добились ничьей в добавленное время. Играли до самого финального свистка. Хорошо, что ушли от поражения.

— Ожидали такое сопротивление от соперника? Насколько было принципиально отыграться?

— Ожидали, кончено. Это «Спартак». Достаточно принципиальный матч. Нам не хватило эмоций и агрессии, которые присущи нам в оптимальном состоянии. Возможно, качество было не лучшим с нашей стороны. То, что отыгрались, хорошо говорит о настрое команды.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Самая красивая гимнастка СССР спилась и умерла в одиночестве
Сальвадор стал городом из колючей проволоки. «Гонка Героев», день четвертый
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Сочи» в медалях, вылет «Арсенала» и другие матчи
Брат Федуна: «Спартак» мог забить больше, а нам больше забить не могли. Не дотянули, жаль»
«Зенит» еле спасся в Тушине. «Спартак» был неплох, но упустил победу
Соболев догнал Карпина по голам за «Спартак»
Клейменов: «Сегодня не сложилось впечатление, что «Спартак» играл с чемпионом. Надеюсь, дадим бой «Динамо» в финале Кубка»
Ваноли: «Странно, что после голов «Спартака» всегда нужен просмотр видео»
Семак продлил успешную серию в противостоянии со «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мозес о ничьей с «Зенитом»: «Не почувствовал, что играл сегодня против чемпиона России»

Клейменов о ничьей «Спартака» с «Зенитом»: «Хотелось получить сатисфакцию, но она пока отложена»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости