Семак: «Рад, что добились ничьей со «Спартаком»

Главный тренер Зенита Сергей Семак после матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1) отметил, что доволен результатом. По его словам, встреча сложилась тяжело.

— Тяжело сложилась игра. В первом тайме контролировали игру, недостаточно остроты в заключительной фазе. После перерыва пропустили довольно быстро, пришлось взламывать оборону соперника, — отметил Семак. - «Спартак» хорошо пользовался зонами, были достаточно опасные контратаки. Рад, что добились ничьей в добавленное время. Играли до самого финального свистка. Хорошо, что ушли от поражения.

— Ожидали такое сопротивление от соперника? Насколько было принципиально отыграться?

— Ожидали, кончено. Это «Спартак». Достаточно принципиальный матч. Нам не хватило эмоций и агрессии, которые присущи нам в оптимальном состоянии. Возможно, качество было не лучшим с нашей стороны. То, что отыгрались, хорошо говорит о настрое команды.