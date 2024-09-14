Вендел: «ЦСКА чуть-чуть лучше начал, потом мы забили»

Полузащитник «Зенита» Вендел подвел итоги матча 8-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

«Тяжелая игра, принципиальное соперничество. Соперник чуть-чуть лучше начал, потом мы забили. Во втором тайме стали создавать больше моментов. Думаю, что мы заслужено победили. Сейчас нужно перевести дух и готовиться к игре с «Рубином», — сказал Вендел.

«Зенит» (20 очков) снова возглавил таблицу РПЛ. ЦСКА (13) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.