Вендел: «ЦСКА чуть-чуть лучше начал, потом мы забили»
Полузащитник «Зенита» Вендел подвел итоги матча 8-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).
«Тяжелая игра, принципиальное соперничество. Соперник чуть-чуть лучше начал, потом мы забили. Во втором тайме стали создавать больше моментов. Думаю, что мы заслужено победили. Сейчас нужно перевести дух и готовиться к игре с «Рубином», — сказал Вендел.
«Зенит» (20 очков) снова возглавил таблицу РПЛ. ЦСКА (13) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-1
|20
|
2
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
3
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
10
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
11
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
12
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|0 : 2
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|2 : 4
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|0 : 0
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|0 : 1
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1
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