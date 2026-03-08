Семак похвалил Соболева после гола в матче с «Оренбургом»: «Забил — молодец»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения в гостевом матче 20-го тура РПЛ от «Оренбурга» (1:2) отметил, что не видел празднование Александра Соболева, который после гола побежал к болельщикам хозяев. 29-летний форвард забил во второй игре подряд.

«Не знаю, что там было. То, что забил — молодец, — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака. — По поводу празднования спросите у него — к кому он побежал. Далеко было, не могу сказать».

Также тренер ответил на вопрос о двух незабитых пенальти: на 9-й минуте Густаво Мантуан пробил мимо ворот, в добавленное время Андрей Мостовой попал в перекладину.

«Это футбол. Не припомню так, конечно, на скорую руку. Конечно, такое встречается, но очень-очень редко», — сказал Семак.

«Зенит» (42 очка) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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