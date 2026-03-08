«Краснодар» опубликовал видео перед матчем с «Рубином»: «Футболу быть!»

«Краснодар» в соцсетях опубликовал видео перед гостевым матчем 20-го тура чемпионата России с «Рубином». Начало игры — в 17:00 мск.

Ролик со стадиона в Казани подписан словами «Футболу быть!», в нем показана температура у поля — минус 10 градусов.

В субботу, 7 марта, появилась информация, что «Краснодар» якобы хотел перенести матч из-за морозов в Казани.

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