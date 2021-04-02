Семак похвалил «Химки» перед матчем против подмосковной команды

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак похвалил «Химки» в преддверии матча против подмосковной команды в рамках 24-го тура Тинькофф РПЛ.

«Результаты «Химок» говорят сами за себя. Эта команда играет очень организованно, при этом у них есть игроки, которые выделяются в индивидуальном плане. «Химки» хорошо действуют в быстрых контратаках, и я думаю, не зря они набрали столько очков. Нас ждет очень сложный и серьезный матч», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.

Матч «Зенит» — «Химки» состоится в понедельник, 5 апреля. Начало встречи — в 19.00 (мск).