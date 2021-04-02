В «Спартаке» рассказали о состоянии Мозеса, Крала и Зобнина перед матчем с «Ростовом»

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал «СЭ» о физическом состоянии Алекса Крала, Виктора Мозеса и Романа Зобнина перед матчем 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом».

«Они восстанавливаются, больше пока сказать нечего. Участие всех троих в матче с «Ростовом» все еще под вопросом», — сказал Фетисов «СЭ».

27-летний Зобнин и 22-летний Крал получили повреждения в матче 23-го тура с «Уралом» (5:1), из-за чего пропустили сборы национальных команд России и Чехии.

Мозес травмировался в игре 22-го тура с «Динамо» (2:1), после чего улетел из России на дополнительное медобследование. Сейчас все игроки проводят занятия в расположении клуба в Тушине.

(Сергей Федоров)