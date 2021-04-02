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В «Спартаке» рассказали о состоянии Мозеса, Крала и Зобнина перед матчем с «Ростовом»

14:42
Роман Зобнин и Алекс Крал. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Зобнин и Алекс Крал. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал «СЭ» о физическом состоянии Алекса Крала, Виктора Мозеса и Романа Зобнина перед матчем 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом».

«Они восстанавливаются, больше пока сказать нечего. Участие всех троих в матче с «Ростовом» все еще под вопросом», — сказал Фетисов «СЭ».

27-летний Зобнин и 22-летний Крал получили повреждения в матче 23-го тура с «Уралом» (5:1), из-за чего пропустили сборы национальных команд России и Чехии.

Мозес травмировался в игре 22-го тура с «Динамо» (2:1), после чего улетел из России на дополнительное медобследование. Сейчас все игроки проводят занятия в расположении клуба в Тушине.

(Сергей Федоров)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




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