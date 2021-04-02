Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал, как переживал девятое место команды в чемпионате России.

«В начале тренерской карьеры я переживал после каждого поражения, но это очень нехорошее качество. Если тренер много переживает, он не сможет передать положительную энергию и уверенность игрокам.

Единственное — наше девятое место после первой части сезона. Я не помню, был ли я когда-нибудь девятым. Такого не было даже в «Раде» — далеко не самой большой команде Сербии, — а в последние годы мои команды занимали только первые и вторые места. Я недоволен четвертым местом, а тут было девятое — не мог спокойно жить с осознанием этого.

В начале сбора в Марбелье я сказал об этом игрокам. Они тоже были расстроены — об этом можно судить по словам клубному сайту. Так что мы поняли друг друга. Я и сейчас недоволен. Если не ставишь самые высокие цели, никогда их не достигнешь. Всегда можно быть лучше», — приводит слова Николича Sports.ru.

«Локомотив» после 23 матчей занимает третье место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 40 очков.