Семак: «Абсолютно не согласен, что в «Зените» проблема с отсутствием мотивации»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему не считает, что в команде существует проблема с отсутствием мотивации.

— Что касается сложности, естественно, самая главная сложность, на мой взгляд, в работе тренера, для того, чтобы находиться наверху, — это как раз поддерживать эмоциональный фон и жажду к победе. Это самое важное. Конечно, здесь нужно постоянно проводить процесс ротации, освежать команду без потери качества. Это тоже очень важный вопрос.

И здесь многие ваши коллеги говорят об отсутствии мотивации — абсолютно не согласен с этим. Это в корне неправильно. Здесь не отсутствие мотивации. Если кто смотрит наши тренировочные занятия, игры, все игроки, которые выходят, они хотят играть. Но когда человек на протяжении нескольких лет является лидером команды, выигрывает титулы, одного желания мало. И тот же Клаудиньо очень сильно хотел играть, он был ничем не хуже, за исключением того, что вот этого внутреннего рвения и голода неоткуда взять.

Есть конкуренты, которые всегда будут более голодными, и это не вопрос мотивации. Это большая разница. Наверное, такая определенная эмоциональная выхолощенность и отсутствие мотивации — это для меня глобально две разные вещи, о которых много говорят журналисты, но это не соответствует действительности, — сказал Семак.

В воскресенье, 13 апреля «Зенит» на своем поле примет «Краснодар» в матче 24-го тура РПЛ. Начало — в 17.00 по московскому времени.