Семак объяснил, почему «Зениту» мешал ветер в первом тайме матча в Туле

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 16-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (1:0), передает из Тулы спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

— Тяжелая игра, порывистый ветер накладывал отпечаток на матч, — сказал Семак. — Нам было сложно использовать моменты в позиционной атаке, создали со «стандартов». Хорошо сыграл вратарь соперника, который вытащил неберущиеся мячи. Во втором тайме игра раскрылась, стало больше моментов, смогли забить. В обороне мы сыграли неплохо, за исключением момента с Кангва, когда выручил наш вратарь. Хорошая игра, боевая, у нас было больше шансов на победу.

— В перерыве Дзюба сказал, что на игру «Зенита» в первом тайме повлиял ветер, дувший в его сторону. Это немного странно звучало, но это действительно так?

— Ветер не мешает командам, но мешает мячу. Траектория мяса другая, сложнее рассчитать ее. Тормозит иначе. По ветру дальние удары более опасные, мяч зависает, придает ускорение. Есть разница в том играть без ветра или с порывистым.