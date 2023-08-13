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Сегодня, 20:03

Семак объяснил, почему против «Факела» выпустил двух центральных нападающих

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему выпустил двух центральных нападающих на матч 4-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).

— Во-первых, у нас и Матео Кассьерра неплохо начал сезон, и Ваня Сергеев забивает. Поэтому у нас есть два нападающих, которые сейчас действуют результативно. Что касается фланговых игроков — с уходом Малкома и травмой Мостового в принципе у нас остался Густаво Мантуан, который может там сыграть, и Зелимхан Бакаев. Здесь небольшой выбор, поэтому сегодня, учитывая характер игры и зная, что соперник силен в стандартных положениях, единоборствах, достаточно высокорослая команда. Поэтому выбрали сегодня такой вариант.

— С 70-й минуты «Факел» активно прессинговал на половине поля «Зенита». Были готовы к такому повороту? Почему не очень хорошо получалось выходить из-под прессинга?

— Думаю, игроки у нас по ходу сезона добирают. Целая группа присоединилась немножко позже, поэтому и те замены, связанные с состоянием игроков, естественно, нам нужно улучшать определенные взаимодействия и приводить всех к общему знаменателю, учитывая, что на предсезонных сборах пол команды, которые вышли, у нас не готовились. Отчасти поэтому кого-то не хватает, кто-то выходит и не готов на 100% сейчас, поэтому такая ситуация у нас. Но ничего страшного. Наше дело выжимать максимум из той ситуации, в которой находимся, — сказал Семак после матча.

После 4 туров РПЛ «Зенит» набрал семь очков и расположился на 5-м месте в турнирной таблице. «Факел» — на последней строчке.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
6
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
7
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
8
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 2 : 0
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ЦСКА – Сочи
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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