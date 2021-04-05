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Семак объяснил, почему Оздоев остался в запасе

18:48
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» ответил на вопрос, почему полузащитник Магомед Оздоев остался в запасе.

Почему Оздоев в запасе? У него было определенные проблемы, микроповреждения, — сказал Семак в эфире канала «Матч премьер». — Мы знаем, что Магомед готов, поэтому выпустили игроков, у которых есть проблемы в функциональном состоянии, чтобы проще что-то менять по ходу матча.

У нас есть игроки, которые могут играть на нескольких позициях. Есть вероятность, что по ходу матча кто-то будет менять позицию или будет изменена схема».

Матч «Зенит» — «Химки» начнется в 19.00 по московскому времени.

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