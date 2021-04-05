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Черевченко: «У «Зенита» одна из лучших команд в России»

18:45
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Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко оценил готовность команды к матчу 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита».

«Пауза пошла в плюс всем командам. Ребятам нужно было отдохнуть и перезагрузиться. У нас в сборные уехали только два человека.

У «Зенита» одна из лучших команд в России. Настраиваемся на хороший матч», — сказал Черевченко в эфире «Матч Премьер».

Зенит — Химки

 

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