Семак объяснил отсутствие Дзюбы на матче с «Уфой»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».
Напомним, «Зенит» в прошлом туре стал чемпионом, разгромив «Локомотив» со счетом 6:1.
— Готовились так же, как и к другим матчам, — отметил Семак в эфире «Матч Премьер». — После последней игры было два дня выходнях. Ребята немного отдохнули, перезагрузились, а потом начали подготовку с теми игроками, которые готовы принять участие в этом матче.
— Причины отсутствия Лунева, Дзюбы и других игроков?
— Решили взять тех игроков, которые готовы и будут сегодня играть. А других решили оставить в Санкт-Петербурге. Они будут готовиться к следующему матчу. Есть небольшие повреждения у Вендела, Мостового и Дриусси. Поэтому они также не сыграют.
— Вы работали в «Уфе». Вас волнует судьба этой команды?
— Конечно. Если не брать в расчет сегодняшний матч, то очень волнует. Сегодня больше волнует игра нашей команды. Конечно, «Уфа» не безразлична. Там началась моя тренерская карьера. Естественно, я с интересом и переживанием слежу за этим клубом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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