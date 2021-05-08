Бывший футболист ЦСКА Пономарев прокомментировал возможное возвращение Заболотного

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился с «СЭ» мыслями о возможном переходе нападающего «Сочи» Антона Заболотного в московскую команду.

«Заболотный не нужен ЦСКА, — сказал Пономарев «СЭ», — Он не того уровня. Ему нужны края, ему нужны прострелы. А у нас таких нет, у нас другая игра. Совершенно другая манера. Заболотный для комбинационной игры не годится. Антон не умеет создавать моменты, он может только подставить ногу или голову. Лучше остаться в «Сочи»? Да, это его уровень. Заболотный не армейского уровня, он у нас надолго не задержится. Антон Заболотный — игрок сборной? Ой, и Ахметов тоже игрок сборной. Это не показатель».

Как ранее стало известно «СЭ», контракт 29-летнего Заболотного с ЦСКА будет рассчитан на два года. Российский футболист перейдет в московский клуб летом на правах свободного агента. Форвард играл за красно-синих с 2008-го по 2012.

(Артем Бухаев)