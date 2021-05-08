Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Пономарев прокомментировал возможное возвращение Заболотного

14:00
Антон Заболотный. Фото Сергей Кулаков, ФК «Сочи»
Антон Заболотный. Фото Сергей Кулаков, ФК «Сочи»
Теги:

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился с «СЭ» мыслями о возможном переходе нападающего «Сочи» Антона Заболотного в московскую команду.

«Заболотный не нужен ЦСКА, — сказал Пономарев «СЭ», — Он не того уровня. Ему нужны края, ему нужны прострелы. А у нас таких нет, у нас другая игра. Совершенно другая манера. Заболотный для комбинационной игры не годится. Антон не умеет создавать моменты, он может только подставить ногу или голову. Лучше остаться в «Сочи»? Да, это его уровень. Заболотный не армейского уровня, он у нас надолго не задержится. Антон Заболотный — игрок сборной? Ой, и Ахметов тоже игрок сборной. Это не показатель».

Как ранее стало известно «СЭ», контракт 29-летнего Заболотного с ЦСКА будет рассчитан на два года. Российский футболист перейдет в московский клуб летом на правах свободного агента. Форвард играл за красно-синих с 2008-го по 2012.

(Артем Бухаев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Сочи» все еще сохраняет шансы на Лигу чемпионов
Заболотный возвращается в ЦСКА. Зачем армейцам нужен нападающий-мем?
«Уфа» — «Зенит»: где смотреть трансляцию матча, во сколько начало
Финал Лиги чемпионов перенесут из Турции в Англию? Подробности

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд