РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Семак — о «Спартаке»: «Это минус. Расхолаживает, когда конкуренты проигрывают»

21:53
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Динамо» в матче 18-го тура Тинькофa РПЛ (3:1) поделился мнением о предстоящей встрече со «Спартаком».

— Знали ли вы результат матча «Спартака»?

— Результат знали. Но для любого тренера это минус, это расхолаживает, когда конкуренты проигрывают. Ты ждешь сложных матчей. Думаешь, что когда соперник теряет очки, это здорово — потеряли, а мы сейчас наберем. Но это мешает. Первые минуты, думаю, повлияли на нашу игру — может, вышли не в том состоянии, в котором хотелось бы.

(Гоша Чернов)

Зенит — Динамо

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир