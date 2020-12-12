Семак — о «Спартаке»: «Это минус. Расхолаживает, когда конкуренты проигрывают»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Динамо» в матче 18-го тура Тинькофa РПЛ (3:1) поделился мнением о предстоящей встрече со «Спартаком».
— Знали ли вы результат матча «Спартака»?
— Результат знали. Но для любого тренера это минус, это расхолаживает, когда конкуренты проигрывают. Ты ждешь сложных матчей. Думаешь, что когда соперник теряет очки, это здорово — потеряли, а мы сейчас наберем. Но это мешает. Первые минуты, думаю, повлияли на нашу игру — может, вышли не в том состоянии, в котором хотелось бы.
(Гоша Чернов)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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