Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил работу судей после матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:2). Грозненцы сравняли счет с пенальти, который был назначен Сергеем Карасевым после подсказки ВАР.

— Согласны ли вы с назначением пенальти и удалением Ракицкого? Есть ли вопросы к работе Карасева?

— Что касается судейства — либо хорошо, либо ничего. Я эту тему не буду обсуждать. Достаточно людей, которые с удовольствием обсудят эти моменты, — цитирует Семака сайт «Зенита».

— Наиграл ли Ракицкий на две желтые карточки?

— Из той же категории. Я не видел момента с карточкой. Что касается фола, то его не было. Что касается второй — не видел, за что он получил желтую, нужно посмотреть повтор. С бровки было непохоже, что это фол, который тянул на предупреждение.

— Удивило ли вас, что эпизод в штрафной «Ахмата» с вероятным пенальти не рассматривался VAR?

— Опять же вопрос по поводу судейства. Ничего не буду говорить — и по поводу судей на ВАР в том числе. Про судейство не хотелось бы говорить абсолютно.