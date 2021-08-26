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Парфенов: «Мяч, который забил «Ахмат», — это безобразие»

26 августа 2021, 23:36
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Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов прокомментировал поражение от «Ахмата» (1:2) в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мяч, который нам забили, — это безобразие. Такие моменты воспринимаются очень остро. 

После этого мяча ничего не говорили. Есть футболисты на поле. Зачем говорить?» — сказал Парфенов в эфире канала «Матч Премьер».

Первому голу «Ахмата» предшествовала скандальная ситуация. Радакович выбивал мяч в аут, чтобы партнеру оказали помощь, но Бериша не дал выйти мячу и продолжил атаку, которая завершилась голом. После этого между игроками произошла стычка.

«Ахмат» набрал девять очков и на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице. У «Арсенала» четыре очка и 15-е место.

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Александр Кравченко все материалы автора

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