Парфенов: «Мяч, который забил «Ахмат», — это безобразие»
26 августа 2021, 23:36
Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов прокомментировал поражение от «Ахмата» (1:2) в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ.
«Мяч, который нам забили, — это безобразие. Такие моменты воспринимаются очень остро.
После этого мяча ничего не говорили. Есть футболисты на поле. Зачем говорить?» — сказал Парфенов в эфире канала «Матч Премьер».
Первому голу «Ахмата» предшествовала скандальная ситуация. Радакович выбивал мяч в аут, чтобы партнеру оказали помощь, но Бериша не дал выйти мячу и продолжил атаку, которая завершилась голом. После этого между игроками произошла стычка.
«Ахмат» набрал девять очков и на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице. У «Арсенала» четыре очка и 15-е место.
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