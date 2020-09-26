Семак не исключил, что у Азмуна повреждены связки колена

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после окончания матча 9-го тура премьер-лиги против «Уфы» (6:0) рассказал о состоянии нападающего Сердара Азмуна.

— Что случилось с Азмуном? Возможно ли, что это повреждение связок колена?

— Возможно. Но пока непонятно. Он получил удар. У него есть болезненное ощущение, а дальше — медобследование покажет. Посмотрим, как он будет себя чувствовать завтра-послезавтра. (Гоша Чернов)