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Семак не исключил, что у Азмуна повреждены связки колена

19:03
Травма Сердара Азмуна. Фото ФК «Зенит»
Травма Сердара Азмуна. Фото ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после окончания матча 9-го тура премьер-лиги против «Уфы» (6:0) рассказал о состоянии нападающего Сердара Азмуна.

— Что случилось с Азмуном? Возможно ли, что это повреждение связок колена?

— Возможно. Но пока непонятно. Он получил удар. У него есть болезненное ощущение, а дальше — медобследование покажет. Посмотрим, как он будет себя чувствовать завтра-послезавтра. (Гоша Чернов)

Зенит — Уфа

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