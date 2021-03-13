Семак назвал лучший матч «Зенита» в году

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался доволен игрой команды в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (4:0).

— Сравните этот матч по качеству игры с предыдущими.

— Наверное, лучшей была игра против «Рубина». Даже с учетом поля, которое там было. Плюс-минус количество созданных моментов позволяло нам рассчитывать на победу с крупным счетом в каждом из матчей. Но получилось то, что получилось.

— Почему в конце матча вышел Кравцов, ведь он не работал с командой на сборах?

— У него были проблемы по продлению контракта с «Зенитом», поэтому он не работал на сборах. Игрок хороший. Во время тренировок показывает хорошее отношение к делу. Дали возможность ему сыграть в официальном матче, так как мы с ним меньше знакомы, чем с другими игроками из обоймы, — сказал Семак.

(Гоша Чернов)