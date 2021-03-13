Семак назвал лучший матч «Зенита» в году
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался доволен игрой команды в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (4:0).
— Сравните этот матч по качеству игры с предыдущими.
— Наверное, лучшей была игра против «Рубина». Даже с учетом поля, которое там было. Плюс-минус количество созданных моментов позволяло нам рассчитывать на победу с крупным счетом в каждом из матчей. Но получилось то, что получилось.
— Почему в конце матча вышел Кравцов, ведь он не работал с командой на сборах?
— У него были проблемы по продлению контракта с «Зенитом», поэтому он не работал на сборах. Игрок хороший. Во время тренировок показывает хорошее отношение к делу. Дали возможность ему сыграть в официальном матче, так как мы с ним меньше знакомы, чем с другими игроками из обоймы, — сказал Семак.
(Гоша Чернов)
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