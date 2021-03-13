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Красич заявил, что ЦСКА еще не выбыл из чемпионской гонки

19:13
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Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич в разговоре с «СЭ» оценил перспективы армейцев в борьбе за первое место в Тинькофф чемпионате России.

— Да, ЦСКА потерял очки в Туле, но у них молодая команда с большим потенциалом, — заявил «СЭ» Красич. — Для них еще ничего не потеряно. Погоня продолжается. Они, как всегда, буду бороться до конца.

ЦСКА с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» — первая строчка и 45 баллов.

(Севастиан Терлецкий)

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