Красич заявил, что ЦСКА еще не выбыл из чемпионской гонки
Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич в разговоре с «СЭ» оценил перспективы армейцев в борьбе за первое место в Тинькофф чемпионате России.
— Да, ЦСКА потерял очки в Туле, но у них молодая команда с большим потенциалом, — заявил «СЭ» Красич. — Для них еще ничего не потеряно. Погоня продолжается. Они, как всегда, буду бороться до конца.
ЦСКА с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» — первая строчка и 45 баллов.
(Севастиан Терлецкий)
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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