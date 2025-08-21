Семак о трансферах «Зенита»: «Изменения если и будут, то небольшие»

Главный тренер «Зенит» Сергей Семак ответил на вопрос о летней трансферной кампании клуба.

— До конца трансферного окна еще есть время. Ждете ли вы какого-то усиления или готовы работать с тем, что есть?

— Посмотрим. Процесс работы на трансферном рынке безостановочный, в любой момент могут быть какие-то изменения. Изменения если и будут, то небольшие. 1-2 игрока в лучшем случае.

Летом в «Зенит» перешли защитник Роман Вега и полузащитник Жерсон.