«Динамо» крупно проиграло австрийскому клубу ЛАСК

«Динамо» на сборах в Австрии крупно проиграло австрийскому клубу ЛАСК со счетом 0:3. Голы забили Томас Гойгингер (дубль) и Марко Рагуж.

Это последний матч для бело-голубых на первом сборе. Ранее команда победила кипрский АЕЛ (1:0) и чешский Ческе-Будеевице (4:0), а также проиграла румынскому ЧФР (0:1).

Новый сезон РПЛ «Динамо» начнет выездным матчем с «Ростовом». Игра пройдет 23 июля.

Товарищеский матч

ЛАСК (Австрия) — «Динамо» (Россия) — 3:0 (3:0)

Голы: Гойгингер, 9 (1:0). Рагуж, 22 (2:0). Гойгингер, 40 (3:0).

«Динамо»: Будачев, Лаксальт, Плиев, Ордец, Паршивлюк, Кутицкий (Сазонов, 60), Захарян, Грулев (Скопинцев, 60), Моро (Игбун, 60), Тюкавин (Гладышев, 60), Нжи (Галкин, 60).

3 июля.