Семак: «Гончаренко — один из лучших тренеров в нашем футболе»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара». Семак в третий раз за сезон сыграет против команды Виктора Гончаренко.
«Я прекрасно знаю Виктора Михайловича, мы состоим в хороших приятельских отношениях. Я всегда слежу за его успехами, мы иногда созваниваемся. Я считаю, что он один из лучших тренеров в нашем футболе», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.
22 марта Гончаренко покинул ЦСКА, который возглавлял с декабря 2016 года. 6 апреля белорусский специалист возглавил «Краснодар».
Матч «Краснодар» — «Зенит» пройдет 17 апреля и начнется в 19:00 мск.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-04-15-sergey-semak-dumayu-chto-vstrecha-s-krasnodarom-proydet-v-takoy-zhe-napryazhennoy-borbe-kak-i-predyd.htm
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