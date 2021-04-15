Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара». Семак в третий раз за сезон сыграет против команды Виктора Гончаренко.

«Я прекрасно знаю Виктора Михайловича, мы состоим в хороших приятельских отношениях. Я всегда слежу за его успехами, мы иногда созваниваемся. Я считаю, что он один из лучших тренеров в нашем футболе», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

22 марта Гончаренко покинул ЦСКА, который возглавлял с декабря 2016 года. 6 апреля белорусский специалист возглавил «Краснодар».

Матч «Краснодар» — «Зенит» пройдет 17 апреля и начнется в 19:00 мск.