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Семак заявил, что в «Зените» не думают об отрыве в турнирной таблице РПЛ

13:36
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о преимуществе команды над идущем на втором месте «Спартаком» на 7 очков.

«Это больше, чем четыре. Что касается психологического состояния, то нам нужно думать прежде всего об игре против «Краснодара» и ни о чем другом. У нас есть задача побеждать в каждом матче, и сейчас все мысли не о том, какой у нас отрыв или сколько очков нужно взять, а о том, что нужно обыграть «Краснодар» в следующем матче», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

«Зенит» после 25 матчей занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка. У идущего на второй строчке «Спартака» 47 очков.

Матч 26-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Зенит» пройдет 17 апреля и начнется в 19:00 мск.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-04-15-sergey-semak-dumayu-chto-vstrecha-s-krasnodarom-proydet-v-takoy-zhe-napryazhennoy-borbe-kak-i-predyd.htm

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры