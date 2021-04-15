Семак заявил, что в «Зените» не думают об отрыве в турнирной таблице РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о преимуществе команды над идущем на втором месте «Спартаком» на 7 очков.

«Это больше, чем четыре. Что касается психологического состояния, то нам нужно думать прежде всего об игре против «Краснодара» и ни о чем другом. У нас есть задача побеждать в каждом матче, и сейчас все мысли не о том, какой у нас отрыв или сколько очков нужно взять, а о том, что нужно обыграть «Краснодар» в следующем матче», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

«Зенит» после 25 матчей занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка. У идущего на второй строчке «Спартака» 47 очков.

Матч 26-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Зенит» пройдет 17 апреля и начнется в 19:00 мск.