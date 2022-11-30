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Сегодня, 14:41

Семак: «Если кто-то повесил «Зениту» медали РПЛ, то это только слова»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями о весенней части чемпионата России.

— Конечно, есть риски, связанные не только с подготовкой команды к следующему этапу, — сказал Семак в интервью для телеканала «Россия 24». — Наше дело работать, а если кто-то повесил нам медали, то это только слова. Мы должны не должны обращать внимание на это, заниматься своими делами, тренироваться и стараться побеждать в каждом матче. Ребята понимают, что находиться на верху таблицы очень сложно.

— В последнее время так выходит, что у «Зенита» в весенней части нет конкурентов. Как так получается, что весеннюю часть команда проводит лучше, чем осеннюю?

— Обычно, что касается осенней части, на нее сказывались еврокубковые матчи, Кубок России. Физически не всегда получается играть на стабильном высоком уровне. К весенней части можно спокойно готовиться. Плюс важнейший фактор — психологическое состояние. У всех бывают неудачные периоды, но важно, как ты из них будешь выходить. В каждом сезоне есть какие-то уникальные ситуации, обычно ничего не повторяется. Вопрос в том, насколько быстро мы можем реагировать на это.

Сергей Семак
ФК Зенит
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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