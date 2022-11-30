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Сегодня, 14:35

Бывший гендиректор «Спартака» Первак раскритиковал правила в РПЛ

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак раскритиковал КДК РФС и призвал брать пример с чемпионата Англии.

«Мы назвали чемпионат Российской премьер-лигой (РПЛ), такое же название есть, например, в Англии — АПЛ. Вы возьмите и перепишите устав с нее! Там ведь все давно уже придумано! Как там с судьями работают, например. К ним нельзя так относиться, потому что они тоже люди и могут ошибаться. Пусть они плохие или хорошие. У нас то так трактуется что-то, то иначе. Закон — что дышло: куда повернул, туда и вышло. В Англии же все прописано. Вы переведите на русский язык и вперед с песней!» — цитирует бывшего функционера Legalbet.

Первак — бывший гендиректор «Спартака», работавший в клубе в 2004-2005 годах. Именно он собрал команду, после четырехлетнего перерыва вернувшую «Спартак» в Лигу чемпионов, и привез в Москву будущего капитана «Манчестер Юнайтед» Неманью Видича.

Источник: https://legalbet.ru/news/bivshij-generalnij-direktor-spartaka-raskritikoval-kdk/
РПЛ
РФС
ФК Спартак (Москва)
Юрий Первак
КДК
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1
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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Сочи – ЦСКА
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3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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И К Ж
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