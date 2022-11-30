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Сегодня, 14:51

Семак: «Цены на российских игроков абсолютно завышены»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о качестве комплектации команды.

«Футбольная общественность говорит, что у нас два равных состава. Об этом говорят уже пятый год, что я тут работаю. Хотя если вспомнить ситуацию в Лиге чемпионов, то там играли и совсем молодые ребята — Мусаев, Прохин и другие. В этом сезоне, что касается обоймы, она стала шире благодаря аренде Мантуана и Ивана, подписании бесплатным агентом Зелимхана Бакаева. Потихоньку работаем в том плане, чтобы расширять нашу обойму.

О равнозначности состава говорить сложно. Вряд ли можно говорить, что «Зенит» за последние годы купил какого-то российского игрока уровня сборной и играет в ней на лидирующую роль. Цены на российских игроков абсолютно завышены. Мы понимаем, что мы можем покупать иностранных игроков, которые будут выше уровнем, чем российские за одинаковую стоимость. Для нас стоит задача усиление российскими игроками, которые могут прибавлять», — сказал Семак в интервью телеканалу «Россия 24».

Сергей Семак
ФК Зенит
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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