Селюк считает, что «Крылья» могут сыграть со «Спартаком» вничью

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от матча «Крылья Советов» — «Спартак» в 30-м туре РПЛ.

«Крылья» будут биться со «Спартаком». «Красно-белые» уступили второе место в матче с «Пари НН», они могли его занять без проблем. В последних играх «Спартак» выглядит невзрачно, да и в целом лидеры выглядят невзрачно в конце чемпионата. Так что, если бы не большое количество травм в «Ахмате», то у команды были бы все шансы быть в тройке. Они бы не проиграли «Ростову», и «Ростов» бы отвалился. А «Ахмат» решал бы вопросы за борьбу в тройке. «Локомотив», если бы раньше поменял людей в клубе, мог с отрывом быть на втором месте. «Крылья» же в матче со «Спартаком» вполне могут упереться и сыграть в ничью", — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

Матч «Крылья Советов» — «Спартак», как и другие матчи тура, начнется 3 июня в 17:00 по московскому времени. Самарцы занимают 13-е место, отставая от «Факела» на одно очко. «Спартак» идет третьим, имея аналогичное отставание от ЦСКА.