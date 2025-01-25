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Сегодня, 15:28

Селюк не удивлен словам Дзюбы про лучший момент в карьере: «Артем знает, когда и где ловить хайп»

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Известный агент Дмитрий Селюк в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, назвавшего гол в ворота «Зенита» лучшим моментом в своей карьере.

Форвард забил победный гол в матче 18-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге 7 декабря (2:1).

«Меня его слова не удивляют. Артем сейчас, помимо того, что игрок «Акрона», он параллельно с этим еще и шоумен, и надо отдать должное, у него неплохо получается. Артем знает, когда и где ловить хайп, и поэтому он сейчас говорит так. Когда у него закончится карьера, и лет через десять он будет сидеть, почесывая, не знаю, что он любит почесывать, то тогда Артем будет говорить совершенно другие вещи», — сказал Селюк «СЭ».

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

(Денис Сафронов)

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
Дмитрий Селюк
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
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