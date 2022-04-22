Селихов рассказал, что полностью восстановился после травмы

Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал о своем состоянии после травмы.

В марте вратарь был вызван в сборную России, но ему пришлось покинуть расположение национальной команды спустя два дня из-за болевых ощущений в спине.

«Со здоровьем все хорошо, полностью восстановился», — сказал голкипер Sport24.

В текущем сезоне Селихов провел за красно-белых 14 матчей и пропустил 17 голов.

В рамках 26-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» сыграет на выезде против «Ростова». Сама игра пройдет 24 апреля, начало — 16.30 (мск).