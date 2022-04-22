Ребров: «Сложновато на поезде? Нет, я компактный»

Ребров прокомментировал поездку на матч с «Ростовом» на поезде

Бывший вратарь «Спартака», технический координатор красно-белых Артем Ребров рассказал об ощущениях от поездки на поезде на матч 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

«Сложновато на поезде? Да нет, почему. Вообще без проблем, я компактный. Едем вместе с Ещенко? Естественно. Что делать с ним 15 часов? Слушать, просто слушать. Он песни поет разные. Весело будет», — рассказал Ребров «СЭ».

В текущем сезоне РПЛ «Спартак» идет на 10-м месте с 31 очком после 25 матчей. «Ростов» располагается на девятой строчке, имея столько же очков.

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится в Ростове-на-Дону 24 апреля, начало — 16.30 мск.