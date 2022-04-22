Полузащитник «Спартака» Промес продолжает восстановление

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал «СЭ» состояние Квинси Промеса. Полузащитник красно-белых не поехал на матч с «Ростовом».

«Промес пока еще восстанавливается. Сроки? Надеемся, что скоро», — сообщил Зеленов «СЭ».

Промес пропустил последние матчи красно-белых в чемпионате России и Кубке страны. Всего в этом сезоне 30-летний хавбек провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов.

Матч 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» пройдет в Ростове-на-Дону 24 апреля.