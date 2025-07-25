Селихов — о работе со Станковичем: «Он со мной ни разу не поговорил за полгода»

Голкипер «Урала» Александр Селихов рассказал о работе с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем.

«Я с большим уважением отношусь к Станковичу как к игроку, но как к тренеру — извините. Он со мной ни разу не поговорил за этот отрезок в полгода. Когда мне сообщили, что я не лечу на второй сбор, это не он мне сказал, а новый спортивный директор Кахигао. Он меня вызвал и сказал, что по решению тренерского штаба и главного тренера я не лечу на сборы. Так все и закончилось. Блин, по мне, просто вызови сам и скажи: «Саш, спасибо, до свидания». Все», — цитирует футболиста Legalbet.ru.

Селихов играл за «Спартак» с января 2017 по февраль 2025 года. За это время вратарь принял участие в 102 матчах, пропустил 117 голов и 30 матчей отстоял на ноль. В феврале голкипер подписал контракт с «Уралом» до лета 2028 года.