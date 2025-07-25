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25 июля 2025, 13:00

Селихов — о работе со Станковичем: «Он со мной ни разу не поговорил за полгода»

Сергей Ярошенко

Голкипер «Урала» Александр Селихов рассказал о работе с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем.

«Я с большим уважением отношусь к Станковичу как к игроку, но как к тренеру — извините. Он со мной ни разу не поговорил за этот отрезок в полгода. Когда мне сообщили, что я не лечу на второй сбор, это не он мне сказал, а новый спортивный директор Кахигао. Он меня вызвал и сказал, что по решению тренерского штаба и главного тренера я не лечу на сборы. Так все и закончилось. Блин, по мне, просто вызови сам и скажи: «Саш, спасибо, до свидания». Все», — цитирует футболиста Legalbet.ru.

Селихов играл за «Спартак» с января 2017 по февраль 2025 года. За это время вратарь принял участие в 102 матчах, пропустил 117 голов и 30 матчей отстоял на ноль. В феврале голкипер подписал контракт с «Уралом» до лета 2028 года.

Источник: Legalbet.ru
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

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Зенит

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И К Ж
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Илья Рожков

Рубин

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Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

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 2 1 0
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