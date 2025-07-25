«Зенит» поздравил Халка с днем рождения

«Зенит» поздравил бывшего нападающего команды Халка с днем рождения.

25 июля футболисту исполнилось 39 лет.

«Невероятному Халку — 39! С днем рождения, легенда!» — говорится в соцсетях сине-бело-голубых.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. На счету бразильца 148 матчей за петербургский клуб во всех турнирах, в которых он забил 77 голов и отдал 59 результативных передач. В составе «Зенита» он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

С 2021 года игрок выступает за «Ателтико Минейро».

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