Терюшков ответил, сможет ли Талалаев вернуть «Химки» в РПЛ

Депутат Госдумы, бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о перспективах подмосковного клуба вернуться в РПЛ в следующем сезоне.

«Сможет ли Талалаев вернуть «Химки» в РПЛ в следующем сезоне? Я работал с Андреем Викторовичем — задачу по выходу в РПЛ с «Химками» он успешно решил в 2020 году. Решение клуба пригласить именно этого специалиста как раз этим и обусловлено. Тренер умеет собирать команду, ориентируется на молодых перспективных футболистов, талант которых раскрывает в ходе работы. Это мы видели в «Химках»: команда на его наследии успешно выступала в первом после возвращения сезоне РПЛ. То же самое мы увидели и на примере «Ахмата», где Андрей Викторович работал два сезона», — приводит «РБ Спорт» слова Терюшкова.

«Химки» досрочно вылетели из РПЛ. Подмосковная команда занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков. В 30-м туре РПЛ, который пройдет 3 июня, красно-черные сыграют с «Пари НН».