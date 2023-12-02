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Сегодня, 13:06

В «Пари НН» подтвердили интерес к Марадишвили: «Он очень сильно нам поможет»

В «Пари НН» подтвердили интерес к Марадишвили
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили в нижегородский клуб.

«У нас есть интерес к Марадишвили. Но сейчас это скорее вопрос игрока и «Локомотива». С нашей стороны все, что мы можем предложить, мы предложили. Больших возможностей у нас нет. Если «Локомотив» и игрок согласны, то мы с радостью примем Константина здесь. Мы считаем, что он очень сильно нам поможет», — сказал Кондратов «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Пари НН» хочет подписать полузащитника железнодорожников Константина Марадишвили и предлагает оформить его трансфер за 60 миллионов. При этом нижегородцы взамен готовы отказаться от 60 миллионов за трансфер форварда Тимура Сулейманова, который перешел в «Локо» из «Пари НН» на правах аренды.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
Константин Марадишвили
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
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Пари НН – Урал
 - : -
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 - : -
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 - : -
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