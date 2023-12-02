В «Пари НН» подтвердили интерес к Марадишвили: «Он очень сильно нам поможет»

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили в нижегородский клуб.

«У нас есть интерес к Марадишвили. Но сейчас это скорее вопрос игрока и «Локомотива». С нашей стороны все, что мы можем предложить, мы предложили. Больших возможностей у нас нет. Если «Локомотив» и игрок согласны, то мы с радостью примем Константина здесь. Мы считаем, что он очень сильно нам поможет», — сказал Кондратов «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Пари НН» хочет подписать полузащитника железнодорожников Константина Марадишвили и предлагает оформить его трансфер за 60 миллионов. При этом нижегородцы взамен готовы отказаться от 60 миллионов за трансфер форварда Тимура Сулейманова, который перешел в «Локо» из «Пари НН» на правах аренды.