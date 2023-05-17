Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 08:00

Выбор судьи на дерби «Спартак» — ЦСКА не понравится красно-белым. «СЭ» узнал фамилию арбитра

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
16 октября 2022 года. ЦСКА — «Спартак» — 2:2. Сергей Карасев, Артем Ребров и Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По данным «СЭ», арбитром матча 28-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА, который пройдет 21 мая, будет назначен Сергей Карасев.

Этот же судья работал на дерби в первом круге. Та встреча завершилась вничью (2:2). После нее «Спартак» подал жалобу в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС), оспорив пять решений Карасева.

Тогда он допустил как минимум одну серьезную ошибку, не удалив на 81-й минуте армейца Никиту Ермакова. Тот на глазах у Карасева сильно ударил Данилу Пруцева шипами выше голеностопа. Нога спартаковца пошла на излом, к счастью, он избежал травмы. Рефери вынес сфолившему только предупреждение.

На 61-й минуте Карасев не показал желтую карточку другому футболисту ЦСКА — Виллиану Роше. Для защитника красно-синих она стала бы второй в матче — он был бы удален. Виллиан Роша грубо сыграл против Михаила Игнатова, ударив его шипами. Карасев фол не зафиксировал.

Было одно решение и в пользу красно-белых. На 6-й минуте Карасев, смотревший в направлении ворот красно-синих, не увидел, что сделал Квинси Промес. В действия рефери вмешались видеоассистенты Сергей Иванов и Максим Гаврилин, после проверки предложившие судье самому посмотреть видеозапись и оценить фол спартаковца на предмет показа красной карточки и удаления.

Хорхе Карраскаль, судья Сергей Карасев, Антон Зиньковский и&nbsp;Хесус Мануэль Медина. Карасев ошибочно не удалил спартаковца и двух армейцев. Что скажут его руководители?

После этого Карасев изучил повторы и вынес Промесу только предупреждение. Хотя действия голландца можно было рассматривать как агрессивное поведение — он умышленно ударил Виллиана Рошу ногой по ноге. Арбитра тогда поддержали его руководители.

А этой весной Карасев допустил серьезную ошибку уже в кубковой встрече «Спартака» — с «Уралом» (1:1). Он не зафиксировал фол Сильвие Бегича на Кристофере Мартинсе и не назначил 11-метровый удар в пользу красно-белых. Странно, но после этого московский судья не перестал получать назначений. Хотя жалоба красно-белых в ЭСК снова была признана обоснованной.

На этом странности не заканчиваются. Сегодня Карасев будет судить финальный матч Пути регионов «Краснодар» — «Урал». Непонятно, зачем ему дали это назначение. Ведь, во-первых, есть риск получить повреждение. Во-вторых, он может допустить ошибки, неудачно провести встречу. И что тогда — снимать его с дерби?

Отмечу еще, что Сергей как арбитр пять лет не обходится в чемпионате без игр между «Спартаком» и ЦСКА: ЦСКА — «Спартак» (1:1, 23.09.2018), «Спартак» — ЦСКА (2:1, 19.08.2019), ЦСКА — «Спартак» (3:1, 13.09.2020), ЦСКА — «Спартак» (1:0, 20.09.2021), ЦСКА — «Спартак» (2:2, 16.10.2022). Еще пару раз в этот период он работал на дерби видеоассистентом.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
39
38
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Американцы пожелали удачи после четвертьфинала». Россияне прорвали международную блокаду
Китай защищает Россию в спортивной сфере. Стоит ли бояться его предательства?
Найдено пророчество Жириновского о будущем России
Договор об обычных вооруженных силах в Европе денонсирован
Медведев одолел Зверева и возглавил турнирную таблицу ATP Masters в Риме
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Чилийский игрок ЦСКА Мендес заявил, что он счастлив в России
Гришин не считает «Спартак» главным конкурентом ЦСКА в борьбе за второе место в РПЛ
Николич о «Динамо»: «Я близок к тому, чтобы получить работу. Моя судьба решится в ближайшие 7-10 дней»
Игнатьев заявил, что матч с ЦСКА станет решающим для «Спартака» в борьбе за второе место РПЛ
Непомнящий: «Чалов побил свой рекорд по количеству забитых мячей. Но стоит ли считать, что он прибавил?»
Масалитин: «ЦСКА весенним отрезком больше заслужил второе место, чем «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шалимов заявил, что довольно много игроков «Динамо» деградировали

Чилийский игрок ЦСКА Мендес заявил, что он счастлив в России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости