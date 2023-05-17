Выбор судьи на дерби «Спартак» — ЦСКА не понравится красно-белым. «СЭ» узнал фамилию арбитра

По данным «СЭ», арбитром матча 28-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА, который пройдет 21 мая, будет назначен Сергей Карасев.

Этот же судья работал на дерби в первом круге. Та встреча завершилась вничью (2:2). После нее «Спартак» подал жалобу в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС), оспорив пять решений Карасева.

Тогда он допустил как минимум одну серьезную ошибку, не удалив на 81-й минуте армейца Никиту Ермакова. Тот на глазах у Карасева сильно ударил Данилу Пруцева шипами выше голеностопа. Нога спартаковца пошла на излом, к счастью, он избежал травмы. Рефери вынес сфолившему только предупреждение.

На 61-й минуте Карасев не показал желтую карточку другому футболисту ЦСКА — Виллиану Роше. Для защитника красно-синих она стала бы второй в матче — он был бы удален. Виллиан Роша грубо сыграл против Михаила Игнатова, ударив его шипами. Карасев фол не зафиксировал.

Было одно решение и в пользу красно-белых. На 6-й минуте Карасев, смотревший в направлении ворот красно-синих, не увидел, что сделал Квинси Промес. В действия рефери вмешались видеоассистенты Сергей Иванов и Максим Гаврилин, после проверки предложившие судье самому посмотреть видеозапись и оценить фол спартаковца на предмет показа красной карточки и удаления.

После этого Карасев изучил повторы и вынес Промесу только предупреждение. Хотя действия голландца можно было рассматривать как агрессивное поведение — он умышленно ударил Виллиана Рошу ногой по ноге. Арбитра тогда поддержали его руководители.

А этой весной Карасев допустил серьезную ошибку уже в кубковой встрече «Спартака» — с «Уралом» (1:1). Он не зафиксировал фол Сильвие Бегича на Кристофере Мартинсе и не назначил 11-метровый удар в пользу красно-белых. Странно, но после этого московский судья не перестал получать назначений. Хотя жалоба красно-белых в ЭСК снова была признана обоснованной.

На этом странности не заканчиваются. Сегодня Карасев будет судить финальный матч Пути регионов «Краснодар» — «Урал». Непонятно, зачем ему дали это назначение. Ведь, во-первых, есть риск получить повреждение. Во-вторых, он может допустить ошибки, неудачно провести встречу. И что тогда — снимать его с дерби?

Отмечу еще, что Сергей как арбитр пять лет не обходится в чемпионате без игр между «Спартаком» и ЦСКА: ЦСКА — «Спартак» (1:1, 23.09.2018), «Спартак» — ЦСКА (2:1, 19.08.2019), ЦСКА — «Спартак» (3:1, 13.09.2020), ЦСКА — «Спартак» (1:0, 20.09.2021), ЦСКА — «Спартак» (2:2, 16.10.2022). Еще пару раз в этот период он работал на дерби видеоассистентом.