Полузащитник «Оренбурга» опубликовал эмоциональный пост после завершения сезона

Полузащитник «Оренбурга» Тимур Аюпов опубликовал сообщение в своем Instagram.

«Горжусь! Горжусь вами, мужики! Горжусь вами, наши болельщики! — написал футболист. — Это был потрясающий сезон, который я запомню на всю жизнь! Мы все доказали на футбольном поле, но, оказывается, что этого не всегда достаточно! Было честью на протяжении целого сезона выходить плечом к плечу на поле и добывать потом, кровью, ценой травм, тот самый необходимый результат!

Главный итог — что мы можем посмотреть друг другу в глаза и с чувством выполненного долга сообщить: «Мы все сделали, чтобы вернуть премьер-лигу в Оренбург» ... но, видимо, в другой раз, при других обстоятельствах.

42 игры, 78 забитых мячей, 94 (девяносто четыре!!!) очка и второе место в таблице — это повод для гордости, это история! Жму руку каждому, кто причастен к результату. Спасибо!»

«Оренбург» занял второе место в Олимп-ФНЛ, но не получил лицензию на выступление в Тинькофф РПЛ.