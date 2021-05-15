Полузащитник «Оренбурга» опубликовал эмоциональный пост после завершения сезона
Полузащитник «Оренбурга» Тимур Аюпов опубликовал сообщение в своем Instagram.
«Горжусь! Горжусь вами, мужики! Горжусь вами, наши болельщики! — написал футболист. — Это был потрясающий сезон, который я запомню на всю жизнь! Мы все доказали на футбольном поле, но, оказывается, что этого не всегда достаточно! Было честью на протяжении целого сезона выходить плечом к плечу на поле и добывать потом, кровью, ценой травм, тот самый необходимый результат!
Главный итог — что мы можем посмотреть друг другу в глаза и с чувством выполненного долга сообщить: «Мы все сделали, чтобы вернуть премьер-лигу в Оренбург» ... но, видимо, в другой раз, при других обстоятельствах.
42 игры, 78 забитых мячей, 94 (девяносто четыре!!!) очка и второе место в таблице — это повод для гордости, это история! Жму руку каждому, кто причастен к результату. Спасибо!»
«Оренбург» занял второе место в Олимп-ФНЛ, но не получил лицензию на выступление в Тинькофф РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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