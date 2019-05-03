Арбитр Сергей Карасев рассудит ЦСКА и "Динамо" в матче 27-го тура чемпионата России. По мнению бело-голубых, 39-летний Карасев – удачное назначение для динамовцев.

– Удивительно, но факт. На принципиальное и уже 187-е в истории противостояние "Динамо" и ЦСКА назначение Сергея Карасева является на редкость счастливым билетом для динамовцев. Четырежды Сергей работал на этом дерби и все четыре раза победу одерживали бело-голубые, – говорится в сообщении "Динамо".

Причем в каждом случае побеждали четыре разных тренера – Сергей Силкин, Дан Петреску, Станислав Черчесов и Дмитрий Хохлов. Для последнего Сергей Карасев также судья исключительно успешный – две игры, обе – столичные дерби, и две победы. Над ЦСКА и "Спартаком".

Что касается армейцев, то они последний раз побеждали с Карасевым в роли арбитра аж в апреле 2017-го (зато сразу 4:0 у "Локомотива"). С тех пор красно-синие провели четыре игры, из которых две проиграли и две свели вничью.

Встреча между ЦСКА и "Динамо" состоится в воскресенье, 5 мая. Начало – в 16.30 по московскому времени.