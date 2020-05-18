Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал подписание долгосрочного контракта с клубом. Красно-белые выкупили права на 23-летнего нападающего у «Крыльев Советов».

— Я признателен «Спартаку» за то, что в такое непростое время клуб поверил в меня и выкупил мой трансфер, — цитирует Соболева официальный сайт москивчей. — Хочу сказать большое спасибо руководству, тренеру и ребятам, которые отлично меня приняли. Буду делать все возможное, чтобы в каждом матче приносить команде максимум пользы и радовать наших болельщиков. Счастлив присоединиться к великой красно-белой семье.

Этой зимой форвард перешел в «Спартак» из самарского клуба на правах аренды. До перерыва в сезоне, связанного с пандемией коронавируса, нападающий принял участие в четырех матчах красно-белых и сделал три результативных передачи.

Ранее «СЭ» сообщал, что аренда Соболева обошлась «Спартаку» в 500 тысяч евро, а выкуп — в 4,5 миллиона. По нашим данным, личный контракт форварда с москвичами рассчитан на 4 года, а зарплата составит 1,8 миллиона евро в год без учета бонусов за достижения.