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Сегодня, 11:55

Гендиректор «Рубина» Сайманов сравнил футболистов команд, которые пришли после отъезда легионеров

Владислав Зимагулов
Корреспондент
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Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о возможном расширении РПЛ до 18 клубов и сравнил игроков команд, которые пришли после отъезда легионеров.

«Есть список тех, кто голосовал против расширения — это пять клубов. И там у них ушли по 1-2 игрока максимум. У «Динамо» ушел только Ордец, и у них уже были проблемы. Представьте, если бы ушли Шиманьски, ушел Бальбуэна, Моро. Это была бы та же команда? Нет. А мы потеряли сопоставимых по значимости игроков.

У «Краснодара» 20 игроков пришли из ФНЛ и ФНЛ-2. А я остался без возможности брать игроков откуда-то. У меня было только 18 футболистов и не было ротации, конкурентной среды на тренировках. У нас тренировалось по 6-7 игроков. У Апшацева опыт в 9 игр ФНЛ и больше у нас никого нет. У нас не было преимущества, как у «Краснодара».

Я со своей стороны рассуждаю: мне не дали такую же возможность, а «Краснодару» дали — у него было это преимущественное право», — сказал Сайманов.

В сезоне РПЛ-2021/22 казанский клуб занял 15-е место в турнирной таблице и вылетел в ФНЛ.

ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
Рустем Сайманов
4
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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