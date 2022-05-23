Гендиректор «Рубина» Сайманов сравнил футболистов команд, которые пришли после отъезда легионеров

Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о возможном расширении РПЛ до 18 клубов и сравнил игроков команд, которые пришли после отъезда легионеров.

«Есть список тех, кто голосовал против расширения — это пять клубов. И там у них ушли по 1-2 игрока максимум. У «Динамо» ушел только Ордец, и у них уже были проблемы. Представьте, если бы ушли Шиманьски, ушел Бальбуэна, Моро. Это была бы та же команда? Нет. А мы потеряли сопоставимых по значимости игроков.

У «Краснодара» 20 игроков пришли из ФНЛ и ФНЛ-2. А я остался без возможности брать игроков откуда-то. У меня было только 18 футболистов и не было ротации, конкурентной среды на тренировках. У нас тренировалось по 6-7 игроков. У Апшацева опыт в 9 игр ФНЛ и больше у нас никого нет. У нас не было преимущества, как у «Краснодара».

Я со своей стороны рассуждаю: мне не дали такую же возможность, а «Краснодару» дали — у него было это преимущественное право», — сказал Сайманов.