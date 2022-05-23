В «Рубине» рассказали, в каком случае смогут получить деньги от «Наполи» за переход Кварацхелии

Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, что казанский клуб получит деньги за трансфер полузащитника Хвичи Кварацхелии после решения УЕФА и ФИФА.

«Деньги за Хвичу в «Наполи»? Будет зависеть от решений УЕФА и ФИФА. Если решение будет благоприятное, то мы получим деньги. У нас есть договоренность.

Сейчас Хвича в «Наполи». Это востребованный футболист. У меня не было проблем продать его. Я не жалею, что не продали его раньше. Я же не знал, что все так произойдет. Он приносил пользу клубу, помог бы нам. А потом я бы легко его продал, спрос был. Надо отдать ему должное, что он доиграл до паузы. А другие нас бросили и уехали», — сказал Сайманов.

Ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил о переходе 21-летнего грузинского вингера в итальянский клуб летом.