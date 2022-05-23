Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:48

В «Рубине» рассказали, в каком случае смогут получить деньги от «Наполи» за переход Кварацхелии

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хвича Кварацхелия.
Фото ФК «Рубин»

Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, что казанский клуб получит деньги за трансфер полузащитника Хвичи Кварацхелии после решения УЕФА и ФИФА.

«Деньги за Хвичу в «Наполи»? Будет зависеть от решений УЕФА и ФИФА. Если решение будет благоприятное, то мы получим деньги. У нас есть договоренность.

Сейчас Хвича в «Наполи». Это востребованный футболист. У меня не было проблем продать его. Я не жалею, что не продали его раньше. Я же не знал, что все так произойдет. Он приносил пользу клубу, помог бы нам. А потом я бы легко его продал, спрос был. Надо отдать ему должное, что он доиграл до паузы. А другие нас бросили и уехали», — сказал Сайманов.

Ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил о переходе 21-летнего грузинского вингера в итальянский клуб летом.

Сообщалось, что неаполитанский клуб готов заплатить за игрока 8 миллионов евро, а контракт будет рассчитан до 2027 года с зарплатой 1,1 миллиона евро в год.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК Рубин (Казань)
Рустем Сайманов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«От обвинений во фригидности до беременности в 35 лет». Как Мария Шарапова искала свою любовь
Русские швейцарцы покоряют ЧМ-2022 по хоккею: они прибили сборную Канады, а один из них идет в топе среди лучших бомбардиров турнира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев предложил Федуну продать «Спартак»

Сайманов подтвердил информацию про премиальные футболистам «Рубина» в размере 10 тысяч евро
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости