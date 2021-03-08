Бывший инспектор ФИФА считает верным решение судьи назначить пенальти в ворота «Зенита»

Главный арбитр матча 21-го тура Тинькофф РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» Сергей Карасев принял правильное решение, назначив пенальти в ворота гостевой команды в конце первого тайма. Такое мнение высказал бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд.

«Рубин» вел атаку, и в момент, когда мяч попал в нижнюю часть тела, игрок «Зенита» поднял руку вверх и в сторону, — сказал Бартфельд ТАСС. — От тела мяч попал в руку, которая помогла прервать передачу. Если бы у Кузяева, когда он играл коленом или бедром, рука была бы внизу и мяч чиркнул бы по ней, тогда нельзя было бы назначить 11-метровый. Но он развел руки и прервал передачу.

Решение было тяжелое для Карасева. Вон сколько он времени провел у телевизора. Это произошло потому, что руки были разведены — раньше были такие указания, если игрок допускает технический брак, то это не считается игрой рукой. Но единственно верное решение было назначить пенальти».