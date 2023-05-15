Савин: «Срок контракта Клотета позволяет вывести команду в РПЛ и продолжить в ней работу»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин в комментарии для «СЭ» рассказал о будущем главного тренера команды Жозепа Клотета.

«Позволяет ли срок контракта Клотета вывести команду в РПЛ и продолжить в ней работать? Конечно. Срок контракта комментировать не буду. Но вывести в РПЛ он может, а дальше будем смотреть», — сказал Савин «СЭ».

По итогам 27 туров на счету «Торпедо» 13 очков и последняя, 16-я, строчка в турнирной таблице. Клуб досрочно оформил вылет из РПЛ в первую лигу.