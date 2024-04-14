Савченко: «Матч «Краснодар» — «Зенит» мог выйти из-под контроля главного судьи»

Бывший арбитр ФИФА Юрий Савченко поделился мнением о работе главного арбитра Сергея Иванова в матче 24-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит».

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

«Ряд неточностей был. Судья не отреагировал на некоторые моменты. Матч шел к тому, что мог выйти из-под контроля главного судьи. Но именно игроки сдерживали себя. Это был матч самой повышенной трудности. Иванов не совсем точно мог с ним справиться, даже до начала матча. В ходе игры появилось понимание, что он не контролирует полностью матч», — приводит «Спорт День за Днем» слова Савченко.

На данный момент сине-бело-голубые с 47 очками возглавляют таблицу чемпионата России. «Быки» (43) располагаются на второй позиции. Тройку сильнейших замыкает «Динамо» (38).