Быстров назвал запоздалой отставку Абаскаля: «Хоть мозг включили!»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в комментарии для «СЭ» отреагировал на отставку главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Запоздалое решение! Но наконец-то хоть мозг включили! Теперь нужно грамотное назначение, хорошая чистка в команде, и — вперед, в борьбу за чемпионство в следующем сезоне», — сказал Быстров «СЭ».

35-летний Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года. В прошлом сезоне красно-белые стали обладателями бронзовых медалей РПЛ, заняв третье место.

Клуб объявил об отставке испанца в воскресенье, 14 апреля.

На данный момент московская команда располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 23 играх.