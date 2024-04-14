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Сегодня, 19:43

Быстров назвал запоздалой отставку Абаскаля: «Хоть мозг включили!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в комментарии для «СЭ» отреагировал на отставку главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Запоздалое решение! Но наконец-то хоть мозг включили! Теперь нужно грамотное назначение, хорошая чистка в команде, и — вперед, в борьбу за чемпионство в следующем сезоне», — сказал Быстров «СЭ».

35-летний Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года. В прошлом сезоне красно-белые стали обладателями бронзовых медалей РПЛ, заняв третье место.

Клуб объявил об отставке испанца в воскресенье, 14 апреля.

На данный момент московская команда располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 23 играх.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
8
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
9
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
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13.04 16:30
Ахмат – Балтика
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Краснодар – Зенит
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Локомотив – ЦСКА
 3 : 3
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
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Урал – Динамо
 2 : 1
14.04 16:45
Факел – Ростов
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