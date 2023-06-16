Саша Зделар: «У ЦСКА есть очень хорошие шансы стать чемпионом»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар считает, что у его команды очень хорошие шансы стать чемпионом России в следующем сезоне.

«Следующий сезон РПЛ очень важен для нас, мы постараемся выиграть золотые медали, — приводит слова Зделара «РБ Спорт». — Для начала мы должен все отдохнуть, а потом уже задумываться о следующем чемпионате. Конечно, главная наша цель на следующий сезон — стать чемпионами, у ЦСКА есть очень хорошие шансы добиться этого».

В сезоне-2022/23 ЦСКА занял второе место в турнирной таблице РПЛ. Команда Владимира Федотова завоевала FONBET Кубок России, обыграв в финале «Краснодар» (1:1, 6-5).

Новый сезон чемпионата России начнется 23 июля.