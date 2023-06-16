«РБ Спорт»: Аршавин покинет «Зенит» в начале июля

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин покинет свой пост 1 июля, сообщает «РБ Спорт».

Аршавин работает в «Зените» с 2019 года. В январе прошлого года он был назначен на должность заместителя генерального директора по спортивным вопросам.

В минувшем сезоне «Зенит» с 70 очками финишировал на первом месте в РПЛ. Команда Сергея Семака в пятый раз подряд стала чемпионом России.

В июне стало известно, что Семак вошел в правление «Зенита».