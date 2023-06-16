Шишкин: «Возможно, «Локомотив» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне»

Бывший футболист «Локомотива» Роман Шишкин поделился ожиданиями от выступления железнодорожников в следующем сезоне.

«Локомотив» провел два разных круга в этом сезоне. Во второй половине сезона мы увидели нового тренера, новые трансферы. Я жду, что тот «Локомотив», который был на подъеме во втором круге, станет только лучше. Возможно, будут какие-то точечные усиления, но в целом работа Галактионова видна. По второму кругу РПЛ, «Локомотив» входит в тройку лучших команд лиги, по-моему. Поэтому, если ребята покажут такой же хороший футбол на протяжении сезона, то, возможно, команда будет бороться за чемпионство», — приводит слова Шишкина Metaratings.ru.

По итогам сезона-2022/23 «Локомотив» занял восьмое место в РПЛ, набрав 45 очков.